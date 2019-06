A infertilidade é um problema gerado por diversos fatores da vida moderna: adiamento da idade de concepção, sedentarismo, consumo excessivo de gorduras, tabaco e álcool, bem como de químicos utilizados em produtos alimentares, entre outros.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 8% a 15% dos casais brasileiros têm dificuldades de gerar um filho em algum momento da idade fértil. E é dentro desse contexto que alguns estudos recentes vêm evidenciando a eficácia da acupuntura na gestação espontânea pela melhora dos mecanismos neuro-hormonais, do ciclo menstrual e da circulação sanguínea uterina, aumentando a qualidade dos óvulos e do endométrio.

A acupunturista e fisioterapeuta Alessandra Sônego esclarece que o tratamento da infertilidade por acupuntura se dá basicamente pela harmonização das funções orgânicas e energéticas dos hormônios e neurotransmissores que afetam diretamente a ovulação e a fertilidade. “A técnica busca melhorar a vascularização uterina e a espessura do endométrio, regulando o período menstrual e organizando, consequentemente, sentimentos e emoções. Com isso, a paciente também melhora a libido, entre outros benefícios. Já no homem, a acupuntura vai ajudar na qualidade, quantidade e mobilidade dos espermatozoides”, explica a especialista em saúde da mulher.

O tratamento da infertilidade através da medicina tradicional chinesa é baseado nas fases do ciclo menstrual, características específicas da menstruação, juntamente com a clínica de reprodução humana. “A ação conjunta traz resultados mais assertivos. Para melhorar a qualidade dos óvulos, espermatozoides e do endométrio, recomendamos sessões semanais, de dois a três meses antes de iniciar o tratamento de fertilização ou inseminação”, orienta a acupunturista.

Entenda o cronograma básico de tratamento aliando acupuntura a técnicas de reprodução assistida:

1ª Fase - Estimulação

Mulher: iniciar a acupuntura de dois a três meses antes da inseminação.

Homem: iniciar a acupuntura de um a dois meses antes do procedimento.

2ª Fase - Captação de óvulos e espermatozoides

Uma sessão de acupuntura realizada um ou dois dias antes.

3ª Fase - Transferência de embriões

Primeira sessão de acupuntura nessa fase pode ser feita um ou dois dias antes. A segunda, dois ou três dias após. A terceira sessão de acupuntura deve ser feita no oitavo dia após a implantação.

4ª Fase - Verificação da gravidez clínica

Sessões semanais por pelo menos 13 semanas, para diminuir as chances de aborto.