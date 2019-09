A infertilidade é um problema provocado por diversos fatores da vida moderna: adiamento da idade de concepção, sedentarismo, consumo excessivo de gorduras, tabaco e álcool, bem como de químicos utilizados em produtos alimentícios, entre outros. De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), entre 8% e 15% dos casais brasileiros têm dificuldades de gerar um filho em algum momento da idade fértil. E é dentro desse contexto que alguns estudos recentes vêm evidenciando a eficácia da acupuntura na gestação espontânea pela melhora dos mecanismos neuro-hormonais, do ciclo menstrual e da circulação sanguínea uterina, aumentando a qualidade dos óvulos e do endométrio.

A acupunturista e fisioterapeuta Alessandra Sônego esclarece que o tratamento da infertilidade por acupuntura se dá basicamente pela harmonização das funções orgânicas e energéticas dos hormônios e neurotransmissores que afetam diretamente a ovulação e a fertilidade. “A técnica busca melhorar a vascularização uterina e a espessura do endométrio, regulando o período menstrual e organizando, consequentemente, sentimentos e emoções. Com isso, a paciente também melhora a libido, entre outros benefícios. Já no homem, a acupuntura vai ajudar na qualidade, quantidade e mobilidade dos espermatozoides”, explica a especialista em saúde da mulher.

O tratamento da infertilidade por intermédio da medicina tradicional chinesa é baseado nas fases do ciclo menstrual, características específicas da menstruação, juntamente com a clínica de reprodução humana. “A ação conjunta traz resultados mais assertivos. Para melhorar a qualidade dos óvulos, espermatozoides e do endométrio, recomendamos sessões semanais, de dois a três meses antes de iniciar o tratamento de fertilização ou inseminação”, orienta a acupunturista.

O cronograma básico de tratamento aliando acupuntura a técnicas de reprodução assistida está dividido em quatro fases. Na primeira, de estimulação, a mulher inicia as sessões de dois a três meses antes da inseminação, enquanto os homens, de um a dois meses antes do procedimento. Nas segunda fase, de captação de óvulos e espermatozoides, é realizada uma sessão de acupuntura realizada um ou dois dias antes. Já na terceira, de transferência de embriões, a primeira sessão de pode ser feita um ou dois dias antes; a segunda, dois ou três dias após, e a terceira deve ser feita no oitavo dia após a implantação. Por fim, a quarta fase, de vverificação da gravidez clínica, prevê sessões semanais por pelo menos 13 semanas, para diminuir as chances de aborto.



Técnica sem agulhas ajuda o bebê a ficar de forma correta no útero

O bebê costuma ficar de cabeça para baixo - posição cefálica - entre a 32ª e a 34ª semana da gestação. Porém, há casos em que ele não se posiciona corretamente, mantendo-se sentado - posição pélvica -, dificultando ou impossibilitando o parto normal, o que é uma preocupação tanto para a gestante quanto para a equipe médica.

A acupunturista e fisioterapeuta Alessandra Sônego explica que durante muito tempo a acupuntura em mulheres grávidas era muito temida por conta das agulhas. “Existia um tabu criado pela falta de informação em relação à técnica. Hoje a realidade é bem diferente. Esse tipo de terapia e seus efeitos positivos estão cada vez acessíveis ao público, com comprovação científica e clínica em todo o mundo”, conta a profissional.

Para ajudar o bebê a se posicionar de maneira correta, a acupuntura dispõe de uma técnica chamada moxabustão ou apenas moxa, que segue os mesmos princípios das agulhas, mas não as utiliza. “Essa técnica conta com a utilização de um bastão da erva Artemisia vulgaris, compactada, que é queimada, transferindo o calor a um ponto específico de acupuntura. A combustão da Artemísia tem a propriedade de aquecer profundamente, estimulando, removendo e desobstruindo os bloqueios e restabelecendo o fluxo saudável, seguro para gestante e bebê. Com essa estimulação, ele é encaminhado para a posição cefálica e para um parto normal”, explica.

“O tratamento objetiva resultados rápidos, se realizado de duas a três vezes por semana, em pontos específicos localizados principalmente nos pés, nas pernas e na região da cabeça, para potencializar o resultado”, explica a acupunturista. Ela ressalta ainda que é fundamental procurar um profissional capacitado para a realização da técnica.

Alivio para gestantes

Durante uma gestação, a acupuntura é um dos recursos terapêuticos que mais aliviam os sintomas desagradáveis e melhoram a qualidade de vida da mãe. Para o médico acupunturiatra João Paulo Bittar, a técnica é uma ferramenta terapêutica muito útil, visto a limitação do uso de medicação durante o período de gravidez. “Como a gestante não pode fazer o uso de muitos dos remédios para aliviar seus desconfortos, a acupunturiatria vem como uma saída extremamente eficaz. Melhora o enjoo, as dores musculares e nas articulações, diminui a ansiedade e ainda é capaz de ajudar o processo do parto em si, beneficiando o binômio mãe-feto como fator de indução ou redução de tempo na fase latente ou ativa”, conta.

Ainda segundo João Paulo, a ciência já fornece todo respaldo científico para o tratamento. “Contudo, é sempre bom frisar que o médico é responsável por fornecer saúde e prevenir e evitar riscos. Portanto, ter conhecimento pleno do que fazer, do que não fazer e de prognóstico no geral é fundamental. É acreditar que se está trabalhando não apenas para aliviar os sintomas da gestante, mas principalmente sendo instrumento de auxílio na formação de um novo ser.”