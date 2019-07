Cólicas intensas, sangramento na urina ou nas fezes, dor abdominal, inchaço e dor durante as relações sexuais podem ser sintomas de endometriose. Trata-se de uma doença silenciosa, que pode se espalhar por vários órgãos da mulher. Por essa razão, é muito importante que ao menor sinal de dor ou desconforto, a paciente procure um especialista.

"O diagnóstico precoce é essencial para trazer de volta a qualidade de vida da mulher, além de deter o avanço da doença e preservar a fertilidade. Muitas mulheres não sabem, mas uma das principais consequências da endometriose é a infertilidade feminina. Esta doença atinge uma em cada dez brasileiras em idade reprodutiva", diz a especialista em reprodução humana Rosane Rodrigues.

Conforme a médica, na endometriose, o endométrio, que é o tecido que reveste a parte interna do útero e que, mensalmente, é eliminado por meio da menstruação, começa a crescer em outros órgãos, como ovários, trompas, peritônio, e, em alguns casos mais graves, na bexiga, intestino e fundo da vagina.

"Esses locais inflamam e causam uma dor intensa em algumas mulheres, podendo levar até a uma deformação dos órgãos do aparelho reprodutor, o que explica claramente a dificuldade que mulheres com endometriose têm de engravidarem naturalmente", esclarece Rosane.

Ainda segundo a especialista, para a preservação da fertilidade é preciso primeiramente tratar a doença. "Em casos de endometriose leve ou moderada, podemos optar por medicamento via oral, injeções ou dispositivo intrauterino. Já em casos de endometriose profunda, recomendamos um procedimento cirúrgico por videolaparoscopia para limpar os órgãos afetados, com a finalidade de sanar as dores e preparar o corpo da mulher para uma possível gestação".

Após a doença ser estabilizada, é possível analisar as condições das trompas, ovários e do útero para indicar o melhor procedimento para que a paciente engravide. "Em alguns casos, é possível que a gravidez aconteça de forma espontânea, mas em outros, indicamos inseminação artificial ou fertilização in vitro. O que deve ficar claro é que ainda é possível sim ser mãe após a endometriose. E a melhor notícia que posso dar para essas mulheres é que uma gestação que se concretiza após o tratamento da doença não traz riscos para o bebê e caminha dentro da normalidade", finaliza a médica.