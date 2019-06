Na terceira idade, o processo de perda auditiva pode ficar mais acelerado, mas o distúrbio vem atingindo cada vez mais a população jovem e adulta. Com a exposição prolongada a sons muito altos, principalmente por causa do hábito de ouvir música em fones de ouvido, os brasileiros estão perdendo a audição mais cedo. De acordo com a Associação Brasileira de Otorrinolaringologia (ABO), atualmente mais de 20 milhões de brasileiros têm alguma dificuldade para ouvir.

A fonoaudióloga Isabela Papera explica que, normalmente, é a partir dos 50 anos que os indivíduos começam a observar dificuldades para ouvir. Depois dos 60 anos, para muitos, o quadro pode se agravar e, por isso, é importante buscar ajuda aos primeiros sinais de incômodo. “Isso porque o problema acarreta dificuldade de participar de atividades sociais, com efeitos psicológicos negativos, como isolamento, insegurança, tristeza, irritação, medo e até depressão”, explica a especialista, ressaltando ainda que pessoas com perda auditiva não tratada apresentam, em geral, mais problemas físicos, como cansaço, dor de cabeça, vertigem, tensão muscular e insônia.

Nova chance

de ouvir

Uma recente pesquisa realizada nos Estados Unidos com 1.500 pessoas com déficit de audição mostrou que nove entre dez usuários de aparelho auditivo afirmaram ter melhor qualidade de vida após o uso da prótese auditiva. “Antigamente, o transtorno era grande. Quem tinha problemas de audição usava aparelhos enormes, que causavam constrangimento. Por isso, muitos resistiam e preferiam ficar sem ouvir. Mas hoje em dia, com a evolução tecnológica, temos aparelhos auditivos com tanta tecnologia quanto os celulares e que trazem enormes benefícios. Muitas vezes, as pessoas em volta nem notam o aparelho, tamanha a discrição”, reforça a fonoaudióloga.