Entre os supostos tratamentos milagrosos para diabetes, um dos mais disseminados popularmente é o consumo de água morna com limão, principalmente pela manhã, para controlar os níveis de glicemia no organismo. Mas afinal, será que esse consumo é de fato eficaz no controle da doença e benéfico para o paciente? Segundo a nutricionista Daniela Lopes Gomes, doutora em Nutrição Humana e membro da Sociedade Brasileira de Diabete, não há comprovação científica de que o efeito isolado do consumo de limão com água morna sozinho seja capaz de controlar o diabetes.

“O limão é uma fruta com baixa quantidade de carboidratos, rica principalmente em vitamina C e pode, sim, ser usado de diversas formas na alimentação, como suco, temperando saladas e proteínas animais, na água saborizada ou mesmo in natura. Mas não tem comprovação de que a simples inclusão desse alimento, sem aliar a outras estratégias alimentares, possa impactar de forma expressiva a glicemia”, diz.

Ainda de acordo com a nutricionista, a água com limão ou mesmo o suco de limão são ideais como substitutos de sucos com maior quantidade de carboidratos, de forma a reduzir a quantidade de açúcar a ser consumida no dia. “O simples fato de ingerir a água saborizada, com limão cortado ao fundo do copo, por exemplo, já pode estimular o maior consumo de água e beneficiar a pessoa com diabetes na hidratação, que é uma das orientações principais nos casos de hiperglicemia. De modo geral, não há um alimento específico que isoladamente consiga promover o controle da glicemia. Adequar a qualidade da alimentação como um todo, sempre orientado por um nutricionista, para alcançar benefícios significativos, é o indicado", finaliza.