Não há dúvidas de que o casamento do príncipe Harry com Meghan Markle foi um dos mais esperados (e comentados) dos últimos anos. Um enlaço visto como uma "revolução" na família real, até o vestido de noiva da duquesa de Sussex, que fugiu de rendas, bordados e brilho, foi encarado como novos ventos.

Agora, o público ver de perto essa peça, assinada por Claire Waight-Keller, da Givenchy. O longo branco, com véu, tiara e réplica do buquê, será exposto ao lado da farda usada pelo Príncipe Harry na exposição "A Royal Wedding: The Duke and Duchess of Sussex". A mostra acontece desde essa sexta-feira (14), na Holyrood House, em Edimburgo, na Escócia.

Ao longo da exibição, que segue até dia 6 de outubro, os visitantes poderão ouvir um guia-áudio em que príncipe Harry e Meghan Markle falam sobre os preparativos da cerimônia e a escolha dos looks para o grande dia: "Escolhi a farda como uniforme, com permissão de minha avó, porque acho que é um dos mais bonitos de toda a cavalaria britânica", conta Harry.

"Sabíamos o quão grande seria o evento. Então ao fazermos escolhas profundamente pessoais e significativas, a experiência poderia soar mais íntima", afirma Meghan em um trecho.