A mesa de bolo e doces sempre ganha um destaque especial nos casamentos. Além da posição diferenciada, os doces finos parecem ser a perdição de muitos convidados. O ideal é a conta de cinco a dez docinhos por pessoa. Ao escolher os tipos, 100 unidades de cada um deve ser a quantidade mínima encomendada, já que se há uma variedade muito grande, corre-se o risco de um convidado não conseguir provar um determinado doce, porque ele pode acabar antes. Se a noiva está com medo da quantidade contratada não ser consumida durante a festa, uma alternativa é disponibilizar saquinhos de tule ou papel para os convidados.

Doces e bolo

Para coordenar bolo e doces, geralmente o bolo é servido antes, como sobremesa, às vezes acompanhado de sorvete e uma calda. Passado algum tempo, o cerimonial avisa aos presentes que a mesa de doces está liberada.

Tem que provar

A degustação dos doces é fundamental para ajudar os noivos na escolha de quais os tipos que mais agradam. Ela é feita, em média, com dois meses de antecedência.

Os preferidos

- Fondant (cobertura de açúcar muito usada em bolos e doces) com monograma dos noivos;

- Brigadeiros gourmet (churros, pistache, nutella, limão etc.);

- Bombons de morango cobertos com chocolate;

- Amanteigado com recheio de doce de leite;

- Bombom de leite ninho com goiabada;

- Trufa de cookies and cream.