Entre vestido, salão de beleza, sapato, e tantos outros itens do checklist de uma noiva, ela também tem que decidir pelo buquê. O mercado busca novidades para agradar a todos os tipos de desejos: são buquês de broche, pingente, origami, flores artificiais, de docinhos para as daminhas e até buquês para jogar no momento da festa, feitos de “Santo Antônio” e sapos.

A dica é: um vestido bordado pede buquê liso. Já vestidos mais rebuscados devem ser acompanhados de um buquê com um único tipo de flor, por exemplo, a calla ou a orquídea. A altura da noiva também deve ser levada em consideração na hora de escolher o modelo. O modelo cascata "divide" a noiva ao meio, o que para as mais baixas pode não ser interessante. Noivas baixinhas ficam mais elegantes com buquês redondos, já as mais altas podem abusar dos tipos.

O buquê deve ser escolhido com uma antecedência mínima de 30 dias. Caso seja de flores, no grande dia elas são entregues onde a noiva está se arrumando e devem permanecer refrigeradas.

Diferenças entre os buquês preferidos das noivas

- Redondo desigualado: as flores não possuem a mesma altura. No centro são mais baixas e nas bordas mais altas.

- Cascata desigualado: modelo queridinho de muitas noivas, na extremidade não afina por igual, pois as irregularidades no tamanho são características do estilo.

- Braçada: flores com cabos maiores devem ser envoltas em fitas e carregadas nos braços.

- Redondo: As flores têm exatamente a mesma altura, também conhecida como bolinha.

- Cacho de uva igualado: as flores vão afinando com exata proporção.