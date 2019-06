O casal marca a data do grande dia e, quase em seguida, amigos e amigas, padrinhos e madrinhas começam a falar sobre a tal despedida de solteiro. Antigamente, a festa era uma prioridade dos homens para comemorar o fim da solteirice, mas hoje as mulheres estão com tudo nesse quesito e, se bobear, até mais exigentes quando o assunto é a celebração.

Mas apesar de ser um evento comum entre os casais jovens, ainda há uma barreira sobre o assunto. Isso porque, segundo Eduardo Vespa fundador da Hangover, empresa especializada em despedida de solteiro, muita gente ainda imagina que a festa é sinônimo de excessos de bebidas e atrações sexuais.

"O que realmente acontece é muita diversão e alegria. Hoje, as despedidas de solteiro se tornaram de fato um marco na vida de noivos e noivas. Além de comemorar o fim da solteirice e o início de uma vida a dois, é o momento pré-casamento que eles conseguem relaxar e se divertir com pessoas queridas”, explica.

Ainda de acordo com o especialista, o diálogo e o respeito são fundamentais para o casal entrar em consenso, para cada um se divertir e comemorar à sua maneira. “A dica é falar abertamente sobre o tema. É um direito dos dois. As brigas acontecem mais por conta daquilo que a sociedade imagina das despedidas, mas a verdade é que muita gente não faz ideia do que de fato acontece. É uma celebração íntima e de lembranças, que todos os participantes iram carregar".

Como evitar brigas entre o casal

- Antes e pós-despedida, é importante que os noivos conversem. Primeiro sobre o que é permitido e, depois, para contar como foi. É uma forma de mostrar a importância que o parceiro representa.

- Todo mundo tem um amigo ou amiga mais “fanfarrão”. Por isso, falar com os convidados da festa sobre o que é permitido ou não evita problemas durante a comemoração.

- Geralmente, todo tira fotos e grava vídeos da despedida para postar nas redes sociais. A dica é: tire fotos e faça vídeos logo no começo da comemoração e guarde o celular. A regra de ouro é aproveitar e ficar presente ali no momento.

- É indicado que o casal marque a despedida na mesma data. Assim, nenhum dos dois fica imaginando coisas e cada um curte a sua festa sem neuras.

- Se o casal for muito ciumento, pode-se fazer uma despedida única, com os pombinhos juntos e amigos dos dois. O importante é comemorar a data e ter a certeza que esse momento jamais será esquecido.