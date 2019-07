Ludovica Casamento: convites para dama e pajem Paper designer fala sobre as tendências para conquistar a criançada

Para muitas pessoas, o casamento é o dia mais importante da vida. A escolha das madrinhas, padrinhos, cerimonialistas, buffet e vestimentas fazem parte da preparação para a data. Uma das etapas também muito esperada é a seleção das daminhas e pajens. Como a maioria são crianças, a tendência do momento é convidar os pequenos com presentes simples, mas com bastante carinh...