Você sabia que o casamento é um contrato? Muitas pessoas desconhecem essa informação, porém é extremamente importante saber quais são os reflexos de um casamento na vida civil e patrimonial de uma pessoa. Perante a legislação brasileira, o casamento civil determina que o casal passa a ter direitos e obrigações entre si, visando a constituição de uma família.

Para celebrar matrimônio, os noivos precisam cumprir algumas exigências legais: comparecer em um cartório de registro civil para iniciar a habilitação do processo de casamento, aguardar o tempo de publicação do edital de proclamas, participar da solenidade de realização do casamento e, dentre outros requisitos, escolher qual regime de bens irá reger a vida patrimonial do casal.

E na hora de marcar o casamento, a decisão mais importante é justamente a escolha do regime de bens, por interferir diretamente na vida patrimonial, tanto durante o casamento como em caso de divórcio ou falecimento.

Para ajudar na hora da escolha do regime de bens, veja algumas informações importantes:

Vide tabela

Cada relacionamento possui peculiaridades, o que torna as decisões únicas para cada casal. Por isso, é indispensável que ambos tenham conhecimento de todos os regimes disponíveis no ordenamento jurídico para escolher aquele que atenda às necessidades do casal, evitando futuros transtornos e desavenças no relacionamento.