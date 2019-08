Um dos momentos mais gostosos para os noivos é organizar todos os preparativos para o grande dia. Mas, ao mesmo tempo, pode ser muito trabalhoso e virar um tormento se não fizerem as escolhas certas e não contratarem prestadores de serviços competentes. Dentre todos os preparativos, a definição do buffet é uma das escolhas mais importantes do processo de organização da festa.

"A comida é, sem dúvida, um dos grandes destaques da celebração e sua qualidade, variedade, e, claro, um bom serviço são sempre alvos de muitos comentários de todos os convidados", diz Samantah Laurindo, chef de cozinha.

A especialista lista algumas dicas para os noivos que querem dar uma festa com gastronomia de qualidade para celebrar este momento tão mágico.

1. Ter referências sobre o buffet que irá contratar

É muito importante ter referências sobre o serviço que vai contratar para o casamento. Desde indicações de amigos ou familiares que já contrataram, até pesquisas em blogs especializados e redes sociais, que também dão uma base boa sobre o serviço oferecido.

2. Degustação

O buffet deve preparar uma degustação para os noivos conhecerem a qualidade da comida a ser oferecida. "Além disso, é muito importante haver uma identificação dos noivos com o serviço oferecido e por quem faz as guloseimas, pois toda essa energia estará presente no grande dia", diz a chef.

3. Ter data, horário e local já definidos

Saber o dia, o horário e o lugar onde a festa vai acontecer ajuda bastante na escolha do menu e no estilo do buffet. A época do ano vai dar uma noção se estaremos em uma estação mais calorenta ou mais fria.

O local escolhido (praia, serra ou cidade) vai caracterizar o estilo da festa e o horário vai definir o tipo de refeição mais adequada para os convidados. "Ter isso tudo definido é essencial para montar um cardápio de qualidade e adequado para o estilo da sua festa."

4. Preocupação com os convidados

Muitos noivos pensam nos próprios hábitos alimentares no momento da escolha do buffet e, às vezes, acabam esquecendo que alguns convidados podem ter restrição alimentar a alguns alimentos. Alergia a crustáceos, intolerância a lactose, intolerância a glúten ou pessoas que escolhem não comer determinados alimentos como uma prática de vida, como os vegetarianos, são alguns exemplos.

"É importante pensar nesses convidados e definir um cardápio bastante variado. O buffet tem, por objetivo, atentar aos noivos que é um casamento para muitos convidados com gostos diversificados", garante a especialista.

5. Escolha do menu

Uma festa de casamento dura muitas horas e, normalmente, as pessoas chegam com fome, pois começam a se arrumar cedo e o processo é demorado. Portanto, é essencial que, antes de qualquer coisa, tenha um local de "apoio" - como uma mesa de antepastos, por exemplo -, onde os convidados possam se servir a hora que quiserem antes de começar o serviço volante e o jantar ser servido.

"Para o restante do cardápio, é importante diversificar com proteínas, saladas encorpadas e leves, carboidratos, pratos refrescantes e leves, conseguindo agradar a todos. As comfort foods, alimentos consumidos com a finalidade de melhorar o bem-estar físico ou emocional, também são importantes. Elas trazem equilíbrio e sensação de saciedade para os convidados."

Outra dica é ter um prato preferido dos noivos, para ter a identidade do casal no menu desse dia tão especial. "Falando um pouquinho dos doces, já existem algumas opções para diabéticos, intolerantes à lactose e para os celíacos. Pergunte às doceiras que farão a mesa de doces sobre a possibilidade de contratar algumas opções para o público que possui essas restrições alimentares. Os convidados que se enquadram nesse perfil vão ficar superfelizes e se sentirem prestigiados e importantes na sua festa", afirma.

6. Cardápio à mostra

Ter o menu com todas as opções descriminadas à mostra para os convidados faz com que todos fiquem cientes do que vai ser servido durante o casamento e possam se prevenir caso tenham algum problema ou alergia a algum tipo de comida.

"Seguindo todas as dicas acima e sendo bem democrático nas suas escolhas, é possível montar um menu de sucesso e que agrade a todos os convidados do casamento. É muito importante que os noivos se certifiquem que todos os ingredientes são de qualidade e os alimentos cuidadosamente preparados de acordo com as normas de higiene. Além de calcular a quantidade suficiente para o número de convidados", finaliza Samantah .