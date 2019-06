A tarefa de definir um padrão de corpo para as brasileiras é árdua. O Brasil sempre foi referência quando o assunto é beleza. Desde misses até as megamodelos internacionais, as brasileiras sempre encantaram o mundo com suas curvas e medidas muito bem distribuídas. Contudo, mesmo sendo legítimas representantes da mulher brasileira, elas não podem ser apontadas como exemplos de um típico biotipo feminino no Brasil.



Desde 2010, o projeto SizeBR, do SENAI CETIQT, vem mapeando as diferentes configurações de corpo dos brasileiros, tendo como base a população dos principais centros de consumo. Até hoje, esse é o principal estudo antropométrico feito no Brasil. O mapeamento foi desenvolvido com tecnologia 3D de escaneamento corporal e mostra uma grande diferença da forma corporal de mulheres e homens como fruto do intenso processo de miscigenação ao longo de séculos. No tocante ao corpo feminino, o estudo aponta grandes oscilações entre as medidas de quadril, busto e cintura.

A indústria da moda tem buscado cada vez mais a tecnologia para aliar conforto e beleza às peças produzidas. A tradicional calça jeans é um dos melhores exemplos de roupa que, ao longo dos anos, tem conseguido se adaptar muito bem às nossas curvas e silhuetas. A vestimenta surgiu em meados do século 19 como uniforme para trabalhadores de minas nos Estados Unidos, mas o tempo se encarregou de transformá-la em item indispensável no guarda-roupa de homens e mulheres, com modelos que atendem a todos os estilos e formatos de corpo.



Para quem gosta do bom e velho jeans, seja para o dia a dia ou para a noite, a principal dica da diretora de estilo Lorena Darrot é conhecer bem suas medidas e escolher uma peça que favoreça os atributos físicos e ajude a compor um visual harmônico. “O jeans é bastante versátil, existe uma opção para todo gosto, corpo e estilo. O grande segredo é aprender a usar o que valoriza o seu biotipo”, explica a especialista.



Veja algumas dicas bem atuais que vão auxiliar na escolha da peça que melhor se adapte ao seu corpo:



Skinny

É uma boa escolha para quem deseja colocar o quadril em evidência. O modelo justinho valoriza as curvas e é facilmente adaptável. A peça é uma das preferidas das brasileiras, porém, mulheres mais baixinhas devem evitar que a barra fique acumulada no tornozelo para impedir o achatamento do corpo e um acabamento feio. Já o salto e a cintura alta são aliados para alongar a silhueta.

Flare



Essa calça já é indicada para disfarçar o quadril largo, pois tem cintura mais alta e boca ampla. É considerado o segundo modelo mais apreciado pelas brasileiras. A grande vantagem é a capacidade de alongar a silhueta, tirando a atenção do quadril e levando para a barra. Por isso, exige um comprimento superlongo, quase arrastando no chão. Salto alto também é muito bem-vindo.



Reta

É um modelo adequado para quem deseja afinar a silhueta. A tendência “normcore” transformou a calça reta em uma peça-chave, pois o modelo fica entre a skinny e a boyfriend. Na hora de usar, é interessante dobrar a bainha e deixar o tornozelo à mostra. Isso dá a ilusão de que a canela é mais fina e traz uma linha harmônica para o visual das pernas. O shape reto permite, ainda, que a proporção do quadril seja neutralizada com facilidade. Camisetas, botas de cano curto e sandálias estilo birkin são itens ideais para compor o look com esse jeans.



Jegging

Mistura de jeans com legging, a calça jegging se diferencia pelo cós elástico ao invés do usual zíper, além do material, que é uma malha mais fina, imitando o jeans. É um bom modelo para garantir conforto e assumir as curvas. A peça fica ótima combinada com tênis e blusas mais largas e compridas, para contrapor o justo com o largo.



Boyfriend

Esse tipo de calça dá a impressão de aumento das proporções de quadril e bumbum, portanto, é indicado para mulheres que desejam destacar essas partes do corpo. Fica muito bom para quem tem cintura e quadril finos. O modelo fica bom tanto para o visual sofisticado quanto para o mais casual.



Macacão jeans

Tendência, a jardineira ou o famoso macacão jeans tem sido opção certeira de muitas fashionistas. Assim como as calças boyfriend, o macacão vai bem com barra dobrada e fica ótimo com top cropped ou t-shirt cortada. A peça é muito indicada para mulheres estilosas e que buscam conforto.

Lavagem

Assim como a modelagem, as lavagens também proporcionam efeitos distintos que realçam ou escondem características do corpo. As mais escuras – azuis e pretas – ajudam a “afinar” as coxas, tal como o corte reto. Já as mais claras dão volume a essa e outras partes do corpo, assim como aquelas com estampas.