Em seu livro Biophilia, de 1984, o biólogo e naturalista norte-americano Edward Osborne definiu a biofilia (do grego bios, vida, e philia, amor), como o desejo humano de se associar a outras formas de vida. Segundo ele, visando nosso bem-estar e felicidade, teríamos uma tendência inata de buscar conexões com a natureza em todos os aspectos de nossas vidas. Assim, uma vez que passamos a maior parte do nosso tempo em ambientes artificialmente construídos, isso talvez explique a sensação de prazer que sentimos diante da visão de uma piscina, ou de um simples vaso, repleto de flores, próximo à mesa de trabalho.

“A quarentena nos impôs uma forma totalmente nova de trabalhar. Além de tecnologia e organização, outro ponto que pode nos ajudar a enfrentar nossos dias em home office e homeschooling é ampliar a presença da natureza no nosso local de trabalho em casa”, afirma a arquiteta especializada em design biofílico Bia Rafaelli, consultora de uma empresa especializada em fornecer infraestrutura e suporte para a instalação de projetos biofílicos.

Segundo ela, resgatar o contato com o natural nos nossos home offices é essencial para nosso equilíbrio físico e mental. Mas também, claro, para aumentar nossa produtividade. “Um escritório mais biofílico pode aumentar nosso prazer de trabalhar e ainda nos ajudar a ter mais prosperidade.”

Para o engenheiro agrônomo João Manuel Feijó, um ambiente de trabalho com plantas, arejado e bem ventilado traz benefícios que vão muito além da beleza. “Dá maior motivação, além de reduzir o estresse”, afirma. “Ainda me surpreende a satisfação de meus clientes quando projeto um home office acrescentando plantas à decoração. Eles dizem se sentir mais estimulados, mais produtivos”, diz a arquiteta Fernanda Marques.

A boa notícia, segundo Feijó, é que desfrutar de todos esses benefícios pode ser mais fácil do que se imagina. “Mesmo home office já instalados podem se tornar mais verdes, sem a necessidade de se recorrer a grandes obras nem gastar nenhuma fortuna”, sinaliza ele. Assim, para quem sonha em cultivar um jardim no seu escritório, ele recomenda, antes de tudo, escolher a locação mais apropriada dentro da casa.