Em menos de um mês começa uma das estações mais quentes do ano e já está na hora de pensar nos looks que vão estar em alta quando as temperaturas voltarem a subir. Afinal, nada impede de ficar de olho no que vai ser tendência na temporada primavera-verão. Os grandes desfiles que trazem os destaques para 2020 já aconteceram e deles é possível extrair o que vai estar em alta quando as novas coleções chegarem às lojas.

E vêm do hemisfério Norte (onde faz calor nesta época do ano) alguns dos looks do street style cujas inspirações já estão chamando atenção. Segundo a consultora de imagem Clau Oliveira, peças que devem aparecer bastante na primavera-verão já podem ser vistas nas ruas. “Vestidos românticos com babados, que foram usados no verão passado, continuam em alta nessa estação. As peças em laise, tecido com furinhos bordados, também - tanto as brancas como as coloridas”, diz.

Para a especialista, o verão 2020 será colorido e romântico. “Podemos antecipar também que o animal print, visto muito durante este inverno, permanecerá. Além disso, o amarelo é um resquício da estação que deve continuar presente.” Por isso, na hora de ir às compras, a consultora de imagem orienta observar antes o que você já tem das tendências do momento no seu closet. “Compre peças-chave para mesclar com o que você tem. Muitas vezes, conseguimos atualizar totalmente o guarda-roupa inserindo poucas peças novas. A dica é sempre comprar com sabedoria”, destaca.



Principais tendências

Existem profissionais e estudiosos que têm como função analisar comportamentos e tendências de moda. Eles lançam guias das trends das próximas estações e, com base nisso, toda a cadeia produtiva confecciona as peças e acessórios. E são as passarelas de agora que anunciam o que vai ser moda em 2020. É por isso que vale a pena ficar de olho no que foi desfilado recentemente. Clau Oliveira listou os principais destaques até agora para a temporada primavera-verão. Confira.



Poá

“A estampa que já é tradicional e queridinha da grande maioria das mulheres vai estar super em alta. Além da forma clássica, vamos encontrá-la em versões repaginados: mix de poás em diferentes tamanhos e cores, com flores e até com animal print”, diz.

Tie-dye

“A estampa de visual manchado, que vem dos anos 1970, inspirada nos looks hippies e surfistas, reaparece de uma forma mais sofisticada, em cores suaves, estamparia sútil e tecidos nobres.”

Laise

“Esse tecido de algodão rendado continua com tudo. Na mesma onda, teremos muitas peças com babados em bordado inglês, que deixa as roupas femininas e românticas”, conta a consultora de imagem.

Vibrante

“O verão além de colorido será bem solar. Prepare-se para uma cartela de amarelos que vai do dourado, ocre, açafrão até o limão.”

Tons

“Cores claras e adocicadas, como verde menta, azul clarinho, amarelo, rosa e lilás estarão presentes em quase todas as coleções.”

Estampas

As estampas também devem nortear nossas escolhas na primavera e verão. São elas que dão vida aos looks, em variadas ilustrações, padronagens e prints.

Flores tropicais: falar em moda primavera sem falar em estampas florais é praticamente impossível. Assim, as flores sempre têm um espacinho nas coleções. A tendência, neste ano, é de um padrão maior, com flores grandes se misturando a folhagens, com um aspecto bem tropical, trazendo ares brasileiros a vestidos, saias e calças.

Xadrez vichy: essa estampa surpreende ao aparecer logo nas estações mais quentes do ano. O padrão de tartan, criado na cidade de mesmo nome, é tradicional em toalhas de piquenique e de restaurante italiano. Mas o vichy chega repaginado, ganhando muitas cores ou, mesmo, ficando no bom e velho preto e branco.

Listras: as listras também marcam forte presença na próxima temporada. Para refrescar e renovar esse padrão clássico, os listrados, tanto com amplo espaçamento entre si, como em padronagens bem fininhas, vêm coloridos e mesclados com muito branco e off-white.