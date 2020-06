Em um editorial de moda, diversos profissionais trabalham para criar coleções e campanhas. Se reunir e estar junto são peça-chave do setor, mas como criar editoriais sem promover aglomerações? Foi pensando assim que a estilista Milleide Lopes, da Novelo, criou todo um mecanismo de trabalho remoto. “Foi tudo feito em casa, com fotos remotas em prints. Acredito que o momento é de acompanhar as transformações de tendência que o mercado pede. A internet também tem sido uma aliada dos profissionais, nas redes sociais e com os recursos tecnológicos disponíveis”, conta Milleide.

Diversas marcas também têm buscado oferecer produtos em menor escala, e mais específicos para a individualização do consumidor. Na goiana DNA111, a estilista Alê Soares tem repensado a maneira de lidar com o seu público, com um perfil mais autoral e personalizado para diferentes perfis. “Moda é comunicação e ela acompanha o que vivemos, o momento atual”, diz a profissional.