O verão é mesmo uma ode à beleza. Época das roupas coloridas, makes iluminadas e cabelos ao vento, a estação pede frescor e, como não poderia deixar de ser, a moda responde por meio de peças que são conforto puro. Desta vez, segundo a stylist Bia Boaventura, se depender das passarelas e vitrines a comodidade não virá sozinha. Tons vibrantes vão dividir espaço com flores, figuras geométricas e desenhos psicodélicos. Enquanto isso, tecidos leves aparecem ao lado do clássico animal print e da, sempre solar, tie dye, estampa que caiu no gosto das grandes grife e se mantém no trend da moda pelo segundo ano seguido.

Além da festa de cores, as texturas dos tecidos também devem chamar atenção. “O verão pede peças mais leves, com caimentos fluidos, mas sem a obrigatoriedade de sererm curtas ou sem mangas. Basta usar a criatividade para harmonizar o look. A sugestão é usar sobreposições para deixar o visual ainda mais estiloso”, ensina Bia. Como há tempos a moda deixou de ser um espaço com regras rígidas, também haverá lugar para o jeans, o linho, a seda e a laise - tecido, de origem francesa, é feito de algodão e traz furinhos que formam desenhos e texturas, muitas vezes lembrando uma espécie de renda.

Em relação as estampas, o tie dye deve ser um dos grandes destaques da moda verão. Sucesso entre os jovens dos anos 1960 e 1970, quando o movimento hippie estava em alta, ele já foi integrado ao chamado street style mas agora deve aparecer no guarda-roupa das fashionistas e celebridades. “As estampas manchadas foram apostas de marcas como Animale, Emilio e Pucci e se mantém pelo segundo ano consecutivo como os trends”, afirma consultor de moda, Fábio Potje.

Sobre a moda masculina, o consultor explica que o homem tem se mostrado mais ousado e a aposta são as camisas de mangas curtas e estampadas, especialmente com a temática floral. “Teremos também as t-shirts que, além de modernas, compõem bem com calças de alfaiataria, deixando a produção arrumadinha e ao mesmo tempo casual”, completa.

Inspire-se com produções que devem ser celebradas na estação mais qente do ano: