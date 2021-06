Ela consegue passar horas observando a parede repleta de pratos decorativos. Cada um deles conta a história de uma viagem realizada pela bancária aposentada Maria Inêz Braudes, de 68 anos, que desde o início da pandemia da Covid-19 não pôde colocar em prática um dos seus hobbies favoritos: desbravar o mundo. O primeiro prato foi comprado durante uma viagem para a Inglaterra, em 2003.

“Desde então, procuro trazer um de cada lugar que visito. Virou uma forma de guardar em um pedaço da casa as boas lembranças. É uma decoração com afeto”, define Maria Inêz. A parede ficou tão bonita que chama a atenção de todos os visitantes da casa. Uma das peças que a aposentada mais gosta é um prato comprado durante uma viagem à Turquia, uma obra multicolorida. Além de ser um item essencial para as refeições, há tempos pratos são utilizados como objeto de decoração.

Filho de Maria Inêz, o arquiteto especialista em design de mobiliário Ricardo Braudes explica que, apesar de remeterem ao passado e ao estilo gostoso de casa de vovó, os pratos na parede também podem ser usados de maneira moderna. “Pratos, baixelas, pires, e outros elementos cerâmicos possuem grande valor ornamental, histórico, mas principalmente afetivo. Cores, formas, texturas e materiais diferentes ajudam a criar uma composição mais elaborada”, ensina.

Para a disposição das peças na parede, o arquiteto ensina que é preciso partir de uma forma geométrica fechada - um grande retângulo ou uma forma circular, por exemplo - e tentar enquadrar os elementos dentro desse formato. “Essa opção é melhor para conjuntos já definidos, que não receberão novas peças. Se o morador preferir, ele pode compor algo mais solto, agregando novas cerâmicas que trará de viagens ou ganhará de presente”, explica.

Tradição que atravessa os séculos, os pratos decorativos sempre foram símbolo de bom gosto. Famílias abastadas faziam questão de imprimir suas iniciais e brasões em louças e os pratos ganharam diferentes funções ao longo do tempo, servindo inclusive de telas para artistas como Picasso e Jean Cocteau. “Em Goiânia, artistas, designers e arquitetos contemporâneos assinam esses elementos como peças de arte com valor super acessível”, explica Ricardo Braudes.

Os pratos na decoração podem ser usados apenas como um objeto para dar um toque diferente na parede, mas também são capazes de contar histórias e trazer boas lembranças aos seus donos. Quem gosta de ter uma composição cheia de memórias, pode investir em louça de família para enfeitar a parede, por exemplo. “Você pode montar seu próprio acervo juntando peças que você herdou, com outras trazidas de viagens, e aquele último prato que sobrou do primeiro jogo que comprou quando foi morar sozinho pela primeira vez”, ensina Ricardo.

De olho na composição

Os pratos, assim como os quadros, podem preencher um vazio na parede, tornando-se mais um elemento para compor a decoração do ambiente. Quem ensina é a arquiteta Marina Carvalho que é uma apaixonada pela história e a delicadeza das peças para decoração de paredes. Para ela, a tradição das louças decorativas, que se mantém mais viva que nunca, não está conectada somente ao universo da cozinha. Pelo contrário. Desde que respeitada algumas regras de composição, as peças podem estar presentes em vários ambientes das residências.

“É preciso analisar bem a parede onde vai fixar, como será a distribuição dos pratos e como vamos fixá-los. Tudo isso deve ser levado em consideração”, explica Marina. Para a profissional, há duas possibilidades no uso do recurso decorativo. A primeira é criar a atmosfera de uma casa que conecta os moradores e os visitantes às memórias familiares e ao aconchego. O uso de peças herdadas e de coleção são fundamentais nesse caso. “Mas com a multifuncionalidade dos pratos, podemos seguir também por uma linha mais moderna, sofisticada e ao mesmo tempo clean”, destaca Marina.

A história dos pratos decorativos remonta à porcelana chinesa, surgida no século 1 d.C.. Louças do país asiático começaram a chegar à Europa no século 14. Mas só no início do século 16, depois que Portugal estabeleceu rotas comerciais com o Oriente, a China passou a produzir especialmente para o Ocidente. No Brasil, toda a porcelana era importada até a época do Império. Uma das maneiras de dar mais sofisticação ao uso deles nas paredes é misturá-los com quadros e fazer a composição dos elementos decorativos.

A composição, aliás, é o erro mais comum na hora de utilizá-los, explica a arquiteta Marina Carvalho. “Os pratos devem estar próximos um do outro e a 1,70m de altura entre o ponto mais alto da produção até o piso. Outro erro comum é na fixação, devemos fixar muito bem os pratos para não caírem e evitar acidentes”, alerta. A arquiteta ainda ressalta que hoje em dia é possível comprar o prato que mais combina com o estilo decorativo do projeto – seja em lojas do ramo ou pela internet – e ressignificar peças herdadas de família.

A arquiteta Karla Patrícia Fernandes Teixeira explica que o uso de pratos na decoração de uma casa ou apartamento, e até mesmo em ambientes comerciais como bistrôs e cafés, traz a sensação e o sentimento de aconchego. “Existe algo de lúdico, preservado no nosso subconsciente que nos remete a memórias afetivas, da casa ou da casa das avós. Isso porque essa prática na decoração era muito difundida”, explica. Para ela, além da composição e da fixação, é muito importante escolher o local do cômodo onde esse elemento vai estar.

“Em uma área de circulação ou um corredor estreito, por exemplo, o uso dessas peças pode ser desastroso, assim como em locais muito baixos, no caso de famílias com crianças”, explica. Além das paredes, os pratos decorativos podem ser utilizados em suportes sobre bufês, aparadores e estantes. Uma boa forma também de usar pratos é como porta-objetos e porta-joias, além de charmosos centros de mesa. “Nesse caso, a criatividade é o limite”, destaca Karla Patrícia.

Mão na massa

Na hora de decorar uma parede usando pratos, deve ser levada em consideração a concentração dos objetos, a cor da parede e dos objetos e também a quantidade e o estilo das peças. A arquiteta Marina Carvalho explica os passos necessário para aproveitar o recurso:

Para a escolha do pratos, é importante pensar na composição que será elaborada, considerando a perspectiva de misturar referências diferentes de tamanhos, formatos e desenhos, que vai depender do gosto pessoal de cada um.

A disposição dos pratos na parede também vai depender da criatividade do morador e do profissional de arquitetura, mas algumas referências cooperam para que a organização – simétrica ou assimétrica. O primeiro passo é definir a parede e analisar se as peças farão sentido ao estarem fixadas naquele local.

Montar o layout em outra superfície – do chão ou em uma mesa grande – e de preferência tirar uma foto antes de fixar na parede é fundamental no processo. Outro jeito de efetuar o arranjo da montagem é traçar o contorno dos pratos, com um lápis ou caneta, em um papel pardo. Após projetar a forma de cada um, basta recortar e colar na parede para visualizar a disposição, possibilitando uma ideia real de como ficarão.

Depois de toda análise, é hora de dispor os pratos na parede. Isso pode ser feito de diversas maneiras por meio do uso de arames, discos adesivos ou das massas epóxi. Marina esclarece que muitos modelos, pensados especificamente para a finalidade, já são acompanhados por suportes que facilitam a fixação.