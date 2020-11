A Soleah preparou novidades para os apaixonados por suas bolsas exclusivas cheias de design: uma Paseo criada em parceria com a Ivana Menezes, em Goiânia, espaço onde a label possui corner.

A Paseo Ivana Menezes apresenta tom dourado, com um toque metalizado. A aba aparece com uma textura única, que relembra uma estamparia de croco e alças em couro ouro macio simulando as charmosas scrunchies.

Essa novidade criada a marca goiana faz parte de uma coleção cápsula que apresenta quatro colaborações em parceria com as diretoras criativas das multimarcas onde possui corners ao redor do Brasil. A ideia da label é recriar a sua tradicional bolsa Mini Paseo apostando em diferentes cores e estilos.

As Paseos da coleção cápsula das collabs com os corners Soleah já estão disponíveis em edição limitada no valor de R$1.466,00 nos pontos de vendas da marca, além do e-commerce com entrega para todo o Brasil.