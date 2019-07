Quando o assunto é conforto e decoração da sala de estar, um dos primeiros móveis lembrados é o sofá, o grande anfitrião da casa. Ele é o centro das atenções, seja no momento de lazer em frente à TV ou para receber visitas. Tradicional, retrátil, linha reta, encosto móvel e de couro são alguns dos modelos que mais ganham destaque no ambiente. Virou uma espécie de curinga na composição do espaço.

“O sofá tem várias funções em um ambiente, tornando-se um mobiliário de grande importância em espaços de convivência e de recepção. Seja para relaxar ou como uma peça de destaque na decoração, esse móvel reflete o estilo da pessoa e requer atenção durante a escolha”, comenta a arquiteta Mariana Mendonça. A primeira ação antes de comprar o objeto é tirar as medidas do espaço onde ele for ficar.

A arquiteta lembra que é fundamental experimentar o sofá antes de comprar. Observar a altura do encosto e do assento, profundidade e conforto das almofadas são algumas das dicas da especialista. Outro cuidado sugerido por Mariana Mendonça é na escolha do tecido. Para casa com cachorros e crianças, o couro é mais indicado por ser mais resistente e fácil de limpar. “Para cada situação, um móvel ideal”, diz.

O arquiteto Alexandre Milhomem recomenda sofá com texturas mais neutras. Segundo ele, essa opção garante ousar com mais cores no ambiente, distribuídas em almofadas, adornos e quadros. “Você não erra. Se colocar um móvel colorido, os demais itens precisam estar mais clean”, ressalta ele, que indica que nas varandas o interessante é usar um tecido mais impermeável por questão de manutenção.

Alguns fabricantes têm apostado em peças combináveis, que podem ser montadas como o cliente quiser, caso do sofá feito em módulos. O tradicional formato em “L”, por exemplo, pode ser montado de forma diferente, o que permite que ele seja adaptado de acordo o espaço em que está inserido no ambiente. Além disso, essa opção transforma o móvel numa cama, chaise ou até mesmo em pufe.