A cantora Simone, 38, provou que não tem problema de repetir roupas. A irmã de Simaria publicou uma imagem em suas redes sociais na qual aparece vestindo a mesma blusa em 2010, em 2014 e em 2020.

"Enquanto não rasgar a gente tá vestindo, né não, colega?", disse ela. "E se rasgar 'nóis' manda para costureira." "Então quer dizer que eu não posso usar 70 vezes a roupa que eu comprei com o meu dinheiro e lavei na minha máquina e enxuguei no meu varal?", questionou a cantora, defendendo a reciclagem de looks.

A cantora ganhou apoio da maior parte dos seguidores. "A roupa faz parte da nossa história", defendeu uma. "Ela compartilha dos nossos melhores momentos e quando ficam velhinhas guardamos de lembrança."

Alguns internautas, no entanto, levaram a brincadeira mais adiante. "Dura mais que meus relacionamentos", brincou uma.