Há duas décadas o Instituto Pantone influencia profissionais da decoração, da moda e da beleza, apontando, anualmente, a chamada cor do ano. Desta vez, trata-se de um azul fechado, quase marinho, que remete à tranquilidade, reflexão e resiliência - reforçando a conexão com a natureza. Como não poderia deixar de ser, o tom deve aparecer com tudo no universo da moda íntima - colorindo, principalmente, as lingeries usadas à mostra (moda batizada de outwear). “A tendência surgiu com a ideia de proporcionar à mulher infinitas possibilidades de usar a lingerie”, acredita a consultora de moda, Fernanda Pimentel.