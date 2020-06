Ludovica Saiba como evitar que as roupas desbotem após a lavagem Especialista em higienização da Quality Lavanderia, Ricardo Monteiro, dá dicas de como evitar a perda de cor das vestimentas

Em época de pandemia de uma doença contagiosa, quem precisa sair de casa tem levado a roupa direto para o cesto de roupa suja. Com o aumento das lavagens, equívocos no processo podem gerar consequências nas roupas, que sofrem com o desbotamento. O especialista em higienização da Quality Lavanderia, Ricardo Monteiro, dá dicas de como evitar a perda de cor das vestimentas. Ele alerta...