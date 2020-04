“A produção não pode parar, mas com uma perspectiva consciente em tempos de crise como os de agora”, pondera a estilista Milleide Lopes, da marca Novelo. Desde a última semana que a profissional tem adaptado seu nicho de produção para atender a demanda da procura por máscaras. Segundo ela, é tempo de se reiventar e buscar soluções coletivas. “Assim como outros mercados, a moda precisará se refazer em caminhos diferentes”, diz.

Em região de altas temperaturas como Goiânia, a estilista explica que as máscaras podem até incomodar por conta do calor, mas são fundamentais na prevenção e combate ao novo coronavírus.

“A gente não sabe até quando vai durar a pandemia; então, estamos produzindo porque é uma necessidade e, a partir disso, virou uma oportunidade de manter pelo menos uma gota pingando de caixa para as marcas, tanto as pequenas quanto as grandes”, ressalta.

Projeto focado em roupas para gastronomia, sob batuta da empresária Marina Pozza, a produção de máscaras foi o caminho encontrado para a reinvenção dos seus trabalhos artísticos. “Desejamos contribuir com algo que fizesse sentido com o momento que estamos passando e que também nos rendesse uma grana extra, e assim nasceu o projeto das máscaras”, explica.

Em sua própria sala de casa, Marina improvisou um atelier com o marido, Denis, e juntos trabalham na produção dos acessórios. “Com o atelier e escritório fechados, trouxemos a máquina de costura, aviamentos, materiais de desenho para casa, arrastamos os móveis e começamos a trabalhar no meio da sala. Acreditamos que o momento pede reinvenção e muita criatividade”, destaca.