A Reebok anunciou nesta quinta-feira (25) sua segunda coleção junto com Victoria Beckham (ex-Spice Girls), um dos ícones da moda e do mundo fitness. Toda inspiração da collab surgiu a partir da rotina de exercícios da designer, sua trajetória como dançarina e seu estilo inegável.

A nova coleção inclui roupas, calçados e acessórios femininos e unissex que oferecem benefícios de performance e design mais refinado. Algumas peças são influenciadas pelo ballet, que sempre fez parte da vida da estilista, e por outros detalhes, como blusa ombro a ombro, que aprimoram os modelos. As peças unissex vêm com o visual das ruas, mas com um acabamento elegante, que é o grande diferencial dessa coleção.

Além disso, Londres e sua cultura jovem continuam a ser as referências principais para a coleção Reebok e Victoria Beckham. As cores modernas e o design mais urbano são misturados com tons marinho e caqui. Peças para treinos, como bomber, jaqueta quebra-vento e impermeável, vêm com logos grandes e estampas que fazem uma verdadeira homenagem ao estilo dos anos 1980 e começo dos 1990. Os tênis nos tons caqui, preto, amarelo neon e marinho também trazem a vibe da década.