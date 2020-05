Vista para o exterior

Nos espaços fechados, nos sentimos mais seguros, mas deixamos de olhar para o horizonte. Assim, procure localizar seu home office próximo a janelas.

Materiais naturais

Nos móveis e acessórios, dê preferência a matérias-primas como a madeira e a pedra. Elas oferecem maior variedade de texturas, semelhante à natureza.

Luz natural

É essencial para sincronizar o nosso ciclo biológico diário, responsável por diversas funções no nosso organismo, como a liberação de hormônios, responsáveis por regularem nossa imunidade, estresse e sono. Certifique-se de que o local escolhido para seu escritório tenha iluminação natural.

Ar puro

É de extrema importância que ocorra a renovação do ar em nosso ambiente de trabalho. “Altos níveis de dióxido de carbono podem prejudicar o desempenho cognitivo e diminuir o humor, prejudicando nossa produtividade”, lembra a arquiteta Bia Rafaelli. Por isso, não se esqueça de abrir as janelas de casa todas as manhãs.

Plantas

Estejam em um jardim vertical, em muros verdes ou mesmo em um único vaso, ao lado do computador, são fundamentais na construção de um espaço biofílico. Além de embelezar, elas são estratégicas para regular a temperatura local. “Sua área de cultivo, próxima ao escritório, deve ser formada por espécies que exijam menos luz, que sejam mais resistentes e possuam raízes mais estruturadas”, afirma o paisagista Adriano Watanabe, que desenvolve projetos biofílicos corporativos e residenciais. “Com o tempo, cuidar das plantas se transforma em um hábito prazeroso para o corpo e para a mente. Como prevê o design biofílico.”