A Inhaí? Look & Fashion, primeira loja de Goiânia com posicionamento voltado ao público LGBTQIA+, inaugurou sua nova sede, no Shopping Bougainville, em Goiânia.

A loja é comandada pelo publicitário e especialista em marketing, Ademar Moura, o advogado, Jullyano Mendes e o DJ, Fábio Dias. Com a mudança, os sócios têm uma perspectiva de aumento de até 120% nas vendas.

Aposta

A Inhaí? traz um mix de multimarcas nacionais e produção própria, com peças exclusivas e versáteis, além da proposta de envolver os clientes em uma experiência personalizada no local.

Mercado

O Brasil tem uma população LGBTQIA+ estimada em 18 milhões de pessoas, sendo que 78% dos gays têm cartão de crédito e gastam até 30% mais em bens de consumo do que os heterossexuais, de acordo com pesquisa da inSearch Tendências e Estudos de Mercado, O levantamento aponta que a renda elevada dá-se pelas classes sociais em que o público está inserido: 36% pertencem a A e 47% a B.

Segundo a Associação Brasileira de Turismo para Gays, Lésbicas e Simpatizantes (Abrat-GLS), o público é responsável por movimentar cerca de R$ 150 bilhões por ano no Brasil. Conforme apontou levantamento da Assessoria LGBTQIA+ da Prefeitura de Goiânia, cerca de 15% da população goianiense pertence à comunidade. Nesse cenário, a Inhaí? Look & Fashion nasceu em 2019, a partir da dificuldade dos próprios sócios de encontrarem produtos que os atendessem.

Nova Inhaí

Com projeto assinado pelo arquiteto Marco Leal, a nova loja está instalada no piso 2 do mall, tem 69 metros quadrados e segue a proposta da anterior, com o arco-íris e as cores da bandeira LGBTQIA+ em destaque.

O acervo de moda da Inhaí mantém a aposta em marcas nacionais e produções próprias, espaço receptivo com playlist exclusiva, identidade olfativa. Destaque também para os ambientes aconchegantes e instagramáveis, como a famosa escada que se tornou marca registrada da loja e ganhou novo visual na casa nova.



Serviço:

Inhaí Look & Fashion

Onde: Shopping Bougainville – Piso 2

Horário de funcionamento: Segunda a sábado: 10h às 21h / Domingo: 14h às 20h