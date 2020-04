Na Idade Média, durante a epidemia da peste bubônica - mais conhecida como peste negra -, que dizimou um terço da população da Europa, os médicos alistados para ajudar os enfermos também tinham uma vestimenta com máscara. Em tom sombrio, as máscaras com bicos protegiam os profissionais contra a contaminação. O longo nariz era preenchido com ervas aromáticas, como mirra, para enganar o odor. Grossos sobretudos de couro de cabra também ajudavam na hora de tratar os doentes.