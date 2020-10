Ludovica Pela primeira vez um museu mostra como Coco Chanel quebrou padrões de gênero A retrospectiva, a primeira do gênero na capital francesa, deixa de lado a vida tumultuada da estilista para se concentrar no trabalho daquela que contribuiu para liberar a silhueta feminina

O Palais Galliera, um dos dois museus da moda de Paris, reabriu suas portas em 1° de outubro, após quase dois anos fechado, com uma exposição sobre a obra de Gabrielle Chanel. A retrospectiva, a primeira do gênero na capital francesa, deixa de lado a vida tumultuada da estilista para se concentrar no trabalho daquela que contribuiu para liberar a silhueta feminina. Gabrielle Chanel...