O brasileiro é um público que gosta de festa! E, já no finalzinho de janeiro é possível encontrar agendas de blocos de rua para cair na curtição. Para os amantes da festa, o objetivo é originalidade na escolha de fantasia e acessórios para se destacar em meio à multidão e transmitir alegria. Para as mulheres existe, ainda, um toque a mais: as unhas.

Em qualquer festa cada detalhe deve muito bem pensado. Ousar é permitido e como garantia de estar em evidencia, as unhas decoradas já fazem parte do look das carnavalescas.

De acordo com a blogueira especialista em unhas, Cris Oliveira, uma característica muito forte das mulheres é a autenticidade. “As unhas dão charme para a fantasia personalizada, além de ser parte fantasia, as cores vibrantes e coloridas funcionam super bem e podem destoar das demais cores. Para mim, as cores das unhas e fantasias transmitem a alegria do carnaval”, declara.

A convite da Bella Brazil, a blogueira preparou um passo a passo para arrasar durante a folia.

Confira:

1° - Aplique 1 camada da base vitaminada.

2° - Aplique 2 camadas da cor “Exagerou”.

3° - Retire quase que todo o excesso de esmalte do pincel da cor “Lacrou” no próprio vidrinho.

4° - Com a mão leve, passe o pincel da cor “Lacrou” nas unhas quantas vezes quiser para ir formando os "risquinhos".

*Se necessário, repita os passos 3 e 4 novamente.

5° - Finalize com o “top coat” efeito gel.