A moda do próximo verão promete ser bastante colorida, com bordados e caprichada em texturas artesanais, tanto em roupas do dia a dia como em biquínis e maiôs. Essas são algumas das tendências que devem ganhar as passarelas na 14ª edição da Goiânia Fashion Week (GFW), que começa hoje e segue até sexta-feira, a partir das 20 horas, no Palácio da Música no Centro Cultural Oscar Niemeyer. Serão três dias de desfiles e o encerramento com uma noite de shows.

Com o tema Arte e Cultura, a edição 2019 da GFW traz para as passarelas 45 marcas, como as grifes nacionais Jorge Bischoff, Siberian e Riachuelo, as regionais Maria Rosa, Duuo e Manga Rosa e a internacional Swarovski. Os looks serão inspirados no conceito de dança, música e na diversidade cultural. “A proposta é apresentar coleções conceituadas nessa temática e marcadas pelo conforto, praticidade e versatilidade”, adianta a coordenadora geral do evento, Neiva Evangelista.

Entre as celebridades que participam da semana de moda goiana, estão as modelos Dani Bolina, Helen Ganzarolli, Adriana Bombom e Aline Riscado. Na abertura da GFW, desfilam o ex-BBB Eliéser Ambrósio, pelas marcas Hangar 33 e Texmalha, e a apresentadora Fernanda Motta, pela Manga Rosa, Maria Rosa, Carolina Millar, A Piruinha, Carolina Millar, 03 Elas e Siberian. Fecham o primeiro dia de atrações as grifes Jorge Bischoff, Swarovisk, DDG, Melissa e Riachuelo.

Goianas

A goiana DDG underwear, marca de roupas íntimas masculina com pegada casual e esotérica, também é um dos presentes na abertura. É a primeira vez que a grife participa da GFW. Serão apresentadas 15 peças que pretendem revelar o lado sensual do homem sem questionar a sexualidade e com muito conforto. “O nosso desfile será ousado, com drag queen, bixessuais e mulheres, apostando em cores como prata, dourado e o preto”, revela o proprietário da grife, Davy Damasceno.

No desfile, serão apresentadas cuecas modelos slip, boxer, fio dental, jockstraps, bermudas e transversal. Davy Damasceno conta que a ideia da coleção é levantar o debate que a sensualidade do homem não está ligada a sua peça íntima. “Percebo que existe muito preconceito com a minha marca por serem ousadas. Só que a gente se preocupa com o design e o conforto. São peças para você usar não somente em ocasiões especiais, mas também no dia a dia”, diz ele, que cria, fabrica, vende e ainda é o modelo fotográfico na hora de divulgação da sua grife, criada em novembro de 2018.

Outra goiana no desfile de abertura é a Maria Rosa, que participa pelo segundo ano do evento. A coleção apresentada foi criada após pesquisa com o público, que pediu mais liberdade na hora de se vestir na nova coleção da grife. A partir daí, foi criada o tema Menos Tendência, Mais Essência. Serão dez looks com peças abusando de cores vibrantes, como laranja, azul e goiaba. Na passarela, macacões, vestidos e saias estampadas serão alguns dos protagonistas.

A coleção foi produzida durante quatro meses após período de pesquisa de cores e modelagem. “É bem diferente de tudo que a gente já propôs ao longo de três anos da criação da marca. Procuramos modelos que pudessem transmitir isso. Usar roupas em qualquer momento e, principalmente, se aceitar do jeito que você é. Partimos da proposta de liberdade para ousar no guarda-roupa”, afirma Aline Borges, proprietária da marca.

14ª Goiânia Fashion Week

Data: De hoje a sexta-feira

Horário: Abertura dos portões às 20 horas

Local: Palácio da Música no Centro Cultural Oscar Niemeyer – GO-020, km 0, saída para Bela Vista

Ingressos: para os três primeiros dias, podem ser retirados gratuitamente com as lojas participantes. O encerramento se dará mediante a troca de 2 kg de alimentos não perecíveis

Informações: 98603-7488