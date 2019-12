Anualmente, a Pantone, empresa norte-americana conhecida pelo sistema de cores, revela as tonalidades que serão tendências na moda, cultura e decoração no próximo ano. Para 2019, por exemplo, a cor eleita pela empresa foi um tom alaranjado chamado Living Coral (16-15460). Agora, a Pantone já determinou qual será a cor do ano de 2020: Classic Blue (19-4052).

Conforme a empresa, a escolha pelo intenso tom de azul se deu por ser "uma tonalidade atemporal e duradora, elegante em sua simplicidade". Ainda segundo a Pantone, a cor traz sensação de paz e tranquilidade para o espírito humano, oferecendo refúgio.

"Ajuda na concentração, trazendo a percepção de clareza. [Classic Blue] foi inspirada por sua qualidade de transição e como isso se manifesta no céu ao entardecer. O azul clássico se traduz em uma textura macia e aveludada, enfatizando ainda a qualidade reconfortante da cor do deste ano", diz a empresa em seu perfil oficial no Instagram.