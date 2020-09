Um abaixo-assinado que já conta com quase 15 mil assinaturas está dando o que falar na internet. Isso porque muita gente quer que a empresa de cosméticos OPI mude o nome de um de seus esmaltes, o “Kiss me I’m Brazilian” (me beije, eu sou brasileira).

No documento, disponível na internet, todos pedem que o nome seja alterado, pois ele dá a entender que é normal alguém chegar ao Brasil e beijar uma pessoa só porque ela é brasileira.

“É inaceitável que em 2020 uma marca mundialmente conhecida como a OPI endosse o estereótipo errado da mulher brasileira. Essa é uma ideia que nós, brasileiras, lutamos contra há muito tempo, não podemos deixar vocês ajudarem o lado errado. Por favor, sejam decentes e escolham outro nome”, diz a petição.

A marca tirou o esmalte do catálogo já na última semana após a polêmica. A empresa foi atacada pelas redes sociais e resolveu terminar com as desavenças. “OPI escutou os consumidores e tomou a medida de retirar o esmalte ‘Kiss me I’m Brazilian’ do seu portfólio global. A marca lamenta muito que o nome desse esmalte tenha sido considerado insensível e ofensivo, porque essa nunca foi a intenção”, disse a empresa em nota à revista Marie Claire.

Antes de tomar a atitude, porém, a empresa dizia que o nome não era ofensivo e seria referente ao hábito do brasileiro de cumprimentar as pessoas com um beijo no rosto e não com um aperto de mão, algo mais frio.