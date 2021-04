O tapete vermelho do Oscar já é considerado uma atração à parte. A caminho das entregas de estatuetas, as estrelas e convidados desfilam os looks luxuosos, entre vestidos e ternos, assinados por grandes estilistas e marcas. A premiação acontece na noite deste domingo (25) no Union State, em Los Angeles, com palcos no Dolby Theatre e Nova York, Londres e Paris.

O branco foi a cor que dominou o tapete vermelho deste ano, escolha das atrizes e indicadas Viola Davis e Maria Bakalova. Entre os destaques da noite, a atriz e diretora Regina King roubou a cena e os olhares com o vestido azul Louis Vuitton. O vermelhão também teve seu espaço, escolha de Amanda Seyfried e Angela Bassett.

Glenn Close e Vanessa Kirby foram sinônimos de elegância na chegada da premiação, a primeira com azul Armani Privé e a segunda com vestido Gucci. Já representando as cores vibrantes, Colman Domingo, ator de "A Voz Suprema do Blues'', foi com terno pink Atelier Versace.

Confira alguns dos looks que passaram pelo tapete vermelho do Oscar 2021: