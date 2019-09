Designer de moda, personal stylist, blogueira e modelo fotográfica. Essa é a influenciadora digital Layla Monteiro, de 29 anos. Nascida em Anápolis, ela adora viajar e conhecer novas culturas. E foi exatamente após uma viagem que surgiu seu blog. “Comecei meu trabalho com o blog há sete anos. A ideia surgiu ao retornar de um intercâmbio em Londres, quando percebi que poderia usar esse meio de comunicação para dividir com as pessoas minha paixão pela moda. À medida que as outras redes sociais foram surgindo, fui me adaptando e encontrando novas formas de dividir meu dia a dia e minhas dicas sobre viagens, lifestyle e moda, claro”, diz.

Quando se fala em moda, a goiana é referência para quase 800 mil seguidores. Sempre antenada, Layla, inclusive, já começa a apostar nas tendências da próxima temporada. “O verão chega com várias tendências incríveis. Entre os tecidos, laise e renda vêm com tudo. Para os calçados, as tendências fortes são as sandálias metalizadas e os modelos com bico quadrado. Para quem gosta de estampa, o animal print continua, com destaque para o tortoise, que é estampa de tartaruga, e o xadrez vichy está de volta. O verde será uma das cores do verão, seja em tons mais fortes ou neons e, é claro, o neomint, verde suave que já é sucesso”, indica.

Claro que a influencer tem algumas predileções. “Pessoalmente, já estou apostando nas sandálias metalizadas, nos acessórios de cabelo e a bucket bag é meu modelo de bolsa queridinho do momento.” Ainda pensando em acessórios, Layla garante que as pérolas estão mais em alta do que nunca. “Os adornos de cabelo, como presilhas, tiaras e scrunchies continuam um must have. E, além das bucket bags, na temporada as bolsas de palha vão da praia à cidade em instantes.”

Dicas

Os calçados devem ser os grandes destaques nas produções da próxima temporada. Nesse verão, o foco também será no salto mais baixo e confortável, materiais mais naturais, com pegada handmade, como o tressê, e tênis com elastano. No entanto, para a influenciadora, as sandálias metalizadas, com certeza, devem tornar-se de uso geral. “Vale a pena ter uma. As sandálias metalizadas levantam qualquer look”, garante.

Embora a moda esteja sempre, de certa forma, indicando o que se deve usar, isso não é nem deve ser regra. É preciso interpretar as novidades propostas pelos estilistas da maneira mais conveniente. Afinal, é necessário ter consciência de que nem sempre o que está na moda cai bem em todas as pessoas ou agrada a todo mundo. Para Layla, esse é o caso das saddy sneakers, também conhecidas como as sandálias do papai, que são tendência de verão. “As daddy sandals, mais conhecidas como papetes, definitivamente não fazem meu estilo.”

Inspire-se!

Os truques de styling são aqueles pequenos detalhes que podem passar despercebidos, mas que fazem uma diferença enorme no resultado das produções diárias. Na primavera-verão, essa responsabilidade fica por conta dos lenços. “Eles são versáteis e podem ser usados na bolsa, nas roupas ou, então, no cabelo, finalizando um rabo de cavalo, por exemplo”, sugere Layla.

As redes sociais apontam e as celebridades provam. Os lenços usados na cabeça, em um estilo vintage, fazendo referência aos anos 1970, também são tendência para a primavera-verão, aparecendo até mesmo na passarela de marcas internacionais, como Gucci e Versace. Por isso, confira algumas inspirações para você.