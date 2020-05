Se o dia amanhece mais frio, a produtora Camila Nunes admite que não abandona a sua querida calça de moletom. “Tem os dias que coloco alguma saia ou short, até mesmo calça jeans. Mas tem outros que não tem jeito, trabalho de moletom o dia todo”, conta. As reuniões por chamadas de vídeo acontecem semanalmente, com uma participação em lives aqui e outra ali. “A minha preocupação maior é com a câmera, o que ela está pegando. No caso de reuniões mais formais, coloco uma camisa ou blusa mais fechadas e, às vezes, um colar. Em chamadas mais despojadas, como nos atendimentos com a psicóloga, não preciso me preocupar tanto.”

Mesmo nos dias em que o moletom vence, Camila diz que precisa fazer o movimento de trocar de roupa antes de iniciar o expediente. “Eu bato ponto às 8 horas; então, acordo cedo todos os dias. Preciso acordar, tomar café, tomar banho e trocar de roupa para conseguir entrar no espírito de trabalho”, conta.