Se você gosta de moda e adora compor looks cheios de tendências, nas últimas semanas com certeza esteve de olho nas passarelas internacionais. Elas são ótimas inspirações, considerando que os looks que aparecem por lá estão cada vez menos conceituais e mais "usáveis". A temporada de desfiles ready to wear das quatro principais semanas de moda do mundo acabou de acontecer e traz as tendências para a primavera-verão 2020/21.

"Os desfiles aconteceram no outono do hemisfério norte, enquanto nós estamos aqui no sul na primavera. Desse modo, as tendências apresentadas são relativas à próxima temporada do hemisfério norte, a primavera-verão 2020/21”, explica o consultor de moda Gerson Passos. Segundo ele, a figura feminina mostrada nesta temporada é de uma mulher forte, versátil, sensível e arrojada. “Essa figura foi mostrada pelas linhas duras da alfaiataria, em contraponto com a transparência de tecidos leves como a organza. E também pelas estampas florais, cores vibrantes, brilho e metalizados.” A convite de Ludovica, Gerson elegeu as dez principais tendências para você ficar de olho. Confira.

Xadrez

O xadrez foi quase unanimidade nas passarelas. De Nova York, primeira do circuito, a Paris, a última semana de moda, encerrada nesta semana, ele apareceu nos formatos príncipe de Gales, pied de pole, quadriculado, vichy e tartan. Marcas como Burberry, Dior, Lanvin, Fendi, Carolina Herrera, Chanel, Oscar de la Renta e Givenchy, entre outras, apostaram na estampa.



Floral

O floral apareceu tanto em formatos grandes quanto pequenos, em bordados, estampas e cores fortes ou lavadas. Os desenhos de flores foram vistos em conjuntos de alfaiataria, vestidos e acessórios, como lenços. Marc Jacobs, Brock Collection, Oscar de la Renta, Jason Wu e Chloe são algumas das marcas que trouxeram a tendência.



Capa-vestido

Esse modelo de capa longa, geralmente fechada por botões ou amarração, como se fosse um casaco de montaria feminino, apareceu nas passarelas de Marina Moscone, Brock, Michael Kors, Jason Wu, Etro, MM6 Maison Margiela e Chloe, entre outras. Às vezes, foi visto em um estilo Boho ou sobreposto com calça ou bermuda. Esse modelo apareceu em tecidos estruturados, como os de alfaiataria, ou tecidos leves.



80’s/90’s

Talvez essa seja a tendência mais forte da temporada juntamente com o xadrez. Foram presentes nos desfiles os ombros largos e marcados, retos e arredondados, silhuetas oversized, cores vibrantes, mangas volumosas, como a presunto e a manga bufante, e calças com volumes maiores na altura do quadril, como os modelos cenoura e clochard. Tudo isso apareceu muito forte nas marcas Maison Margiela, Proenza Schouler, Tom Ford, Ralph Lauren, Gucci, Ferragamo, Versace, Alberta Ferretti, Chanel, Balenciaga e Celine.



Minimalismo

Seguindo a onda nostálgica das tendências, o minimalismo surge com suas formas retas, ausência de cintura e cores básicas, remetendo novamente aos anos 1990. Marcas como Tom Ford, Prada, Gucci e Jil Sander apresentaram o minimalismo, mas em peças de construção complexa.



Artesanal

Algumas marcas apostaram no artesanal como elemento para valorizar o feito à mão e o ofício da produção de roupas. Ele vem em bordados, patchworks, macramês e redes, assim como em tecidos com texturas rústicas e peças em tons de marrom, cáqui e areia. Zimmerman, Burberry, Simone Rocha, Fendi, Bottega Veneta, Prada, Alberta Ferretti, Jil Sander e Altuzarra foram algumas das marcas em que o artesanal apareceu.



Monocromático

A monocromia surge em looks de uma só peça, como vestidos, até em looks com sobreposições, como jaquetas e blazers. A tendência apareceu em blocos de uma mesma cor em várias peças e, também, em peças de tons semelhantes em um mesmo look. Foi vista nas passarelas da Balmain, Ralph Lauren, Burberry, Gucci, Ferragamo, Max Mara, Givenchy e Nina Ricci.



Poá

As bolas estão com tudo nessa temporada e apareceram em vários desfiles em tamanho maxi. Nada de pontinhos pequenos: o poá da vez é aquele de bolas grandes estampadas nas peças. Balmain, Dries Van Noten, Tommy Hilfiger e Hayder Ackerman adotaram a tradicional estampa em suas coleções.



Blocos de cores

Falando em verão, as cores não poderiam ficar de fora, mas nessa temporada os blocos de cores vêm mais fortes, combinando cores vibrantes com sóbrias, de forma diferente do color blocking, que já foi tendência anos atrás. Esse mix de cores foi visto nas passarelas de marcas como Rochas, Simone Rocha, Missoni e Versace.



Assimetria

A assimetria também foi destaque nessa temporada. Blusas e vestidos de um ombro só, vazados, com recortes e volumes assimétricos foram vistos nas passarelas da Off White, Phillip Lim, Victoria Beckham, Sacai, Maison Margiela e Hayder Ackerman.



As doze cores da Pantone

De acordo com o relatório divulgado pelo Pantone Color Institute, empresa norte-americana conhecida pelo sistema de cores, com base na semana de moda de Nova York, teremos como tendência para essa temporada 12 cores mais abertas e vibrantes e quatro cores neutras. “Entre as mais vibrantes, estão tons que variam entre vermelho, laranja, azul, rosa, amarelo, verde e roxo. Já entre os neutros, temos nude, azul-marinho, branco e cinza”, explica o consultor de moda. Conheça as cores que serão destaque:

Flame-scarlet: um tom de vermelho vivo, quase alaranjado

Saffron: um amarelo forte misturado com um tom terroso, resultando numa cor próxima à do açafrão

Classic-blue: um azul-escuro que alude ao céu noturno

Biscay-green: verde em uma tonalidade próxima do tom de menta

Chive: um tom de verde-fechado, quase como um verde-oliva

Fadded-denim: um azul-acinzentado que lembra o jeans desbotado

Orange-peel: literalmente, casca de laranja madura

Mosaic blue: um tom de azul próximo ao azul-royal

Sunlight: quase um tom de areia, mas mais amarelado

Coral pink: um rosa-pálido bem clarinho, quase como um rosa-choque desbotado

Cinnamon stick: uma mistura de alaranjado com marrom, como a canela

Grape-compote: um roxo médio

Lark: um “cáqui versátil”, segundo a Pantone

Navy-blazer: um azul-marinho profundo, quase preto

Brilliant-white: o bom e velho branco

Ash: um tom de cinza-claro