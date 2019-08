As novas coleções estão chegando às araras, prateleiras e e-commerce das marcas e as principais tendências de sapatos para a primavera-verão 2020 já são destaque. O setor tem se aquecido cada vez mais e mostrado que não faltam novidades para repaginar o closet.

Para a próxima temporada, o couro continuará em alta nos pés das brasileiras — tanto em forma de sandálias quanto de tênis ou anabelas. Sucesso absoluto durante os dias mais frios do calendário, esse material, atemporal, continuará em alta nas ruas. O motivo? Além de ser um clássico, o couro é extremamente versátil, resistente e conversa bem com vários estilos de produções. “O vinil também continua nesta temporada. Mas agora ele não virá transparente, em cores ou estampado. Os metálicos voltam com tudo, inclusive coloridos com uma pegada de anos 1990”, adianta a consultora de imagem Adriana Galhardo.

De acordo com a especialista, muitas fashionistas estão aparecendo com sandálias com bico folha, o que mostra que essa tendência deverá ser vista no street style. “Inclusive já tenho visto em várias lojas. São peças modernas. Por isso creio que as mulheres mais clássicas podem não aderir facilmente. O ponto positivo desse modelo é que ele ajuda a alongar a silhueta e os pés pequenos. É importante tomar cuidado em como os dedos do pé se acomodam na ponta. Se ela for alongada demais, não ficará bonito. Deve aparecer apenas a pontinha do bico folha.”

Os bicos quadrados também têm sido vistos. Essa é outra tendência que deve continuar nos pés das mulheres. “Acho democrático esse modelo de bico, pois quem tem o pé mais larguinho sofre para achar sandálias e sapatos que não machucam”, conta.



Truque de styling

Com apenas um minutinho a mais é possível transformar um look basiquinho em outro bem mais bacana e estiloso. Os responsáveis por isso são truques de styling, aqueles pequenos detalhes que podem passar despercebidos, mas que fazem uma diferença enorme no resultado das produções diárias. E um, em especial, promete fazer sucesso na primavera-verão. “As amarrações vêm com tudo, tanto em tiras como em lenços, que serão amarrados nos tornozelos. Numa sandália que permita retirar o fecho do tornozelo, poderia ser usado um lenço mais fininho, por exemplo”, ressalta Adriana Galhardo.

Saltos ou baixos?

O salto alto é peça-chave de alguns estilos e dress codes profissionais, mas o que predomina na próxima estação são os sapatos baixos. “Com versões de saltos diferenciados, de modelos baixinhos a médios, o destaque nesta estação são os saltos que poderão chamar mais atenção que o restante da peça. Atenção para os saltos blocos, que trarão mais conforto principalmente para a rotina de trabalho.”

Já entre os baixos, alguns estilos de calçado devem se destacar. “As flats são a cara do verão, frescas e modernas. Inclusive, já vemos modelos com o bico fino que também é tendência”, finaliza Adriana.

Cores nos pés

Como esperado em toda primavera-verão, os tons claros estarão presentes na temporada 2020, tanto em bolsas como em sapatos. Segundo o consultor de moda Gerson Passos os destaques serão os tons de nude, que variam. “Rosa e azuis clarinhos, em materiais como verniz e couro, devem aparecer bastante. Além dos tons claros que lembram a tendência candy colors, os terrosos, que derivam dos couros, também virão com força”, diz.

Ainda conforme a profissional, a palha sai das bolsas e deve aparecer em detalhes no corpo dos sapatos. “O animal print também vai aparecer bastante, com uma novidade: além dos tradicionais onça e zebra, teremos nesta temporada a estampa de cobra.”