Conhecida internacionalmente após posar para ensaios das revistas Americana Sports Illustrated e GQ México, a modelo goiana Ludmila Lôbo (@ludmilaloboatelier), vem chamando a atenção no mundo das artes plásticas. Agora, Ludmila foi convidada pelo luxuoso Hotel Park Hyatt, na ilha de Mallorca, na Espanha, para uma exposição individual.

Nascida em Goiânia, em 1983, desde cedo demonstrou grande interesse em todas as formas de arte. Na adolescência, ela se tornou modelo e começou a viajar pelo mundo. Nesse período, visitou os grandes museus e feiras de arte na Europa e nos Estados Unidos. Sua criatividade e curiosidade aumentaram com essas experiências.

Ludmila se concentrou profissionalmente em suas obras enquanto morava em Miami. Começando com técnicas de lápis e carvão, logo passou experimentar aquarela e óleos, trabalhando abstratamente. "Ao criar, eu sigo minha intuição e meus instintos e a única regra é não ter regras. Estou livre do conceito de certo ou errado. Eu amo o não convencional e gosto de experimentar. Estas são as características que carrego não apenas na minha arte, mas na minha vida ", diz.

Para a exposição, a artista selecionou 35 de seus quadros. A mostra será inaugurada no dia 3 de agosto, com coquetel, onde a goiana dará início a seu vernissage. A exposição permanecera aberta até o dia 17 do mesmo mês.

Colaboração: Marcello Gomes