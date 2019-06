A grife Moschino, com o poderoso Jeremy Scott, convocou o modelo brasileiro Jhona Burjack para ser a cara de seu novo lançamento, o perfume "Toy Boy". A campanha conta com imagens e vídeos do competente fotógrafo de moda Giampaolo Sgura.

Misturando o lúdico e o sexy, em uma atmosfera de perseguição e labirinto, o belo modelo é a personificação da nova fragrância. Jhonnatan é de Brasília e começou a carreira por acaso, acompanhando a namorada Gabriela Pires a sua agência. Logo ele começou a brilhar em campanhas internacionais e, atualmente, vem sendo uma das grandes apostas da indústria da moda.

Colaboração: Marcello Gomes