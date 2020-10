Cores, cores e mais cores. “Estamos vendo o arco-íris inteiro nas coleções, o que acredito ser retrato desse período da pandemia que estamos vivendo. As cores vêm mais vibrantes, sólidas e alegres, com a intenção de ser um ponto de fuga no meio do caos”, diz a consultora de moda Mariana Faria. Os últimos desfiles das semanas de moda pelo mundo, que ainda estão acontecendo, mostram isso. “Praticamente todas as coleções possuem looks inteiros ou detalhes deles com muito color blocking e cores vivas, como roxo, amarelo, azul, verde, laranja e vermelho”, analisa.

As candy colors, que já podem ser encontradas nas lojas, também estão muito presentes nos desfiles. “Principalmente o menta, verde mais clarinho, e o lavanda, o lilás bem claro, continuam bem fortes. O verde remete à esperança e tem um significado muito forte de ligação com a natureza. O roxo tem com conotação mais mística, um pouco espiritual, relacionado com cura”, explica. “Essas cores estão nesse período de pandemia e vão continuar no verão. Por serem cores claras, carregam uma conotação de pureza e delicadeza, necessários para o momento.”

As modelagens confortáveis também estão muito evidentes por causa da quarentena. “Modelagens mais soltas, fluidas, para ficar dentro de casa e que permitam mais movimento e conforto”, diz a consultora. Os tamancos e as papetes estão em alta, aparecendo muito coloridas nas semanas de moda. “Elas seguem as padronagens de cores também. Alguns desfiles trazem roupas mais neutras com os sapatos ou bolsas mais coloridas e as candy colors estão sendo reproduzidas nos sapatos”, comenta.

Os acessórios de metal, em prata e dourado, têm sido a aposta para complementar os looks. “Como se fosse para contrapor a roupa mais confortável, joga o acessório um pouco mais refinado. O correntismo aparece muito, aqueles acessórios de correntes em camadas, com fechos aparecendo”, explica Mariana. As cores dominam os acessórios, com mix de materiais com pedras coloridas e material em resina. “O lenço também deve continuar até o verão, usado no cabelo como bandana. Tem muitas utilidades e é outro ponto de cor. O chapéu bucket continua aparecendo nas passarelas, além das bolsas em forma de pochetes”, continua.

Os florais têm espaço garantido nos dias ensolarados e sempre fazem o seu retorno. “Apareceram em praticamente todos os desfiles. Também outras estampas que remetem à natureza, como folhagens. A Versace fez uma coleção inteira que remete ao fundo do mar, por exemplo. A ideia principal é que remetam à natureza, a esse retorno ao natural e a preocupação com o meio ambiente e sustentabilidade”, finaliza a consultora.