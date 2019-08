O Instagram, fundado em 2010, criou uma geração de influencers por meio de fotografias. Todavia, toda essa facilidade percorreu um longo caminho e teve dois percursores Louis Daguerre e Nicéphore Niépce. Ambos são o motivo de o Dia Mundial da Fotografia ser celebrado nesta segunda-feira (19). A escolha do dia é uma homenagem à invenção do daguerreótipo, o antecessor das câmeras fotográficas. Foi em 19 de agosto de 1839 que a Academia Francesa de Ciências anunciava mundialmente a nova invenção.

Este aparelho foi desenvolvido por Louis Daguerre graças aos estudos de Joseph Niépce, que havia criado a héliographie alguns anos antes. Em 1839 também foi inventado o calótipo, um outro sistema de captura de imagens, criado por William Fox Talbot. Por causa dessas incríveis invenções, 1839 se consagrou como o Ano da Invenção da Fotografia. Séculos se passaram e mais de 60 milhões de fotos são postadas por dia no Instagram.

Mais do que nunca, o cotidiano está sendo transferido para as timelines das redes sociais. A adesão às imagens postadas passou a ser referência de aprovação social, seja nos perfis pessoais ou empresariais. Isso porque, além da vida pessoal, os negócios também precisam se tornar instagramáveis. Especializada em fotografia digital, Joice Oliveira, diz que, em se tratando de moda, as redes sociais tornaram-se mais do que um poderoso meio de divulgação. Elas são quase que uma extensão das vitrines das lojas.

A boa notícia é que, com a popularização dos smartphones e aplicativos, é possível fazer uma produção visual com o próprio aparelho, cujo custo é bem mais acessível. “Nos negócios, tornar-se instagramável é uma tendência que se intensificou em 2019 e que está ganhando força. É a partir da atratividade da imagem que as marcas geram engajamento e a recomendação. O velho ‘boca a boca’, agora em versão digital”, destaca Joice.

Nesse cenário, é possível incrementar as redes sociais da loja ou marca com técnicas para compor looks, utilizando harmonização das cores e formas e aplicação de técnicas para aprimorar as fotos tiradas com celular. Confira algumas técnicas simples.

Fundos neutros

Use um fundo neutro ou que harmonize com a roupa a ser fotografada. Tente criar um ambiente monocromático ou ao contrário: empregar cores coringas para destacar e chamar atenção de looks. Você pode também criar uma foto com alto contraste de cor, usando tons que estão em lados opostos, como uma modelo com um vestido amarelo contra um céu azul brilhante.

Temporizador

Use o temporizador do celular pelo menos em dois segundos. Essa ferramenta dará tempo para você dar estabilidade no aparelho e assim a foto não sairá tremida. Usar o disparador no botão do volume pode desfocar a imagem na hora de fazer o registro.

Escolha bem a luz

É um detalhe que muitas vezes passa batido, mas que irá influenciar todo o look, impactando na cor dos tecidos, texturas e brilho. A dica é usar ao máximo a luz natural. Para criar um destaque maior, use o contraste do sol com as sombras. Fontes de iluminação artificial também podem ser uma boa ferramenta, como uma luminária ou uma lanterna.

Regras do terço

Todo celular tem a opção de colocar as grades, semelhante ao jogo da "velha". Essas guias que aparecem ao fazer o registro da imagem irão ajudará alinhar o horizonte, fazendo com que as fotos não saiam tortas, além de deixar o assunto principal em evidência.

Programa de edição

Use um bom programa de edição, especialmente um que permita alterar as cores, luminosidade e a manipulação das imagens. Programa de edição é um adicional e ele pode somar na criatividade às fotos produzidas.

Curso

Duas especialistas ensinam, na próxima terça, 20 de agosto, como aprender a fazer fotos instagramáveis com potencial para bombar na internet. Além de Joice Oliveira, a design de moda Lorena Cantanhede ministrará o workshop “Composição de looks e técnicas de fotografia pelo celular”, durante a 1ª Edição do VDM Day, evento de moda que será realizado no Estação da Moda Shopping. A oficina acontece às 16h.

Confira a programação de todo o evento

VDM Day - 20 de agosto - Estação da Moda Shopping

Local: Espaço Integrado de Moda

15h – Beleza conceitual para desfile de moda – Evando

Filho;

16h - Processo criativo de lingerie em moulage - Nélia

Finotti;

17h - Compreendendo o Guarda Roupa Cápsula – Théo Alexandre;

18h – Colagem Experimental – Pabllo Damasceno



Local: Faculdade Estácio - Campus Estação

9h30 – Fashion Talk VM e Retail Design – Dani Fiuza,

Gabriela Pavan e Rafaela Lourenço;

15h – Produção de Moda – Suely Calafiori;

16h – Técnicas de Customização – Sandra Souza (SENAC);

18h – Criatividade e Desenvolvimento de Produto – Dr

Sheila Gies;

Local: Palco da Estação da Moda

15h – Mais tecnologia e cuidados com sua marca nas redes

sociais– Thiago Duarte;

16h – Composição de looks e técnicas de fotografia pelo

celular – Lorena Castanhede e Joice Oliveira;

17h – Branding na moda – Nicolas Garcia;

18h – Poder da Imagem Pessoal – Lu Moreira;

19h30 – Fashion Talk Viva de Moda – Izabelle Capuzzo

e Fernando Rodrigues;

21h – Desfile 1° desafio VDM

Inscrições

Aberta a estudantes, profissionais ou amantes do mundo fashion, a programação será totalmente gratuita, e ocorrerá das 9h às 21h. As inscrições podem ser feitas pela plataforma Sympla enquanto houver vagas nos workshops. Ao todo serão 12 workshops, que serão ministrados simultaneamente em três espaços montados dentro do Estação da Moda Shopping: no hall principal do centro de compras, na unidade da Faculdade Estácio de Sá e no Espaço Integrado de Moda.