A atriz Millie Bobby Brown, estrela da série Stranger Things, já provou que ama a marca de tênis Converse. Ela até mesmo combinou um vestido social com um clássico da grife no red capert do SAG Awards de 2018. Mas agora, a jovem acaba de anunciar a própria colaboração no universo dos tênis.

O Chuck Taylor All Star foi o tênis escolhido como “tela". Batizada de "Millie by You", a linha traz estampas de uma das paixões da atriz: baleias e oceanos. E, a partir desta quinta-feira (11), os interessados também vão poder criar um modelo próprio no site da Converse.

A partir de 10 bases estabelecidas pela atriz, será possível customizar o tênis, mudando a cor, acrescentando acessórios, pins e cadarços diferentes. Assim, a obra metade será metade do comprador, metade da Millie. Legal, não é?

A atriz é a colaboradora mais jovem que a marca já convidou para ter uma coleção exclusiva. Os preços das peças ainda não foram divulgados.