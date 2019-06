Para celebrar o Pride Month, que acontece em Nova York durante junho, em apoio a comunidades LGBTQ+, a grife Michael Kors lançou nessa sexta-feira (7) a coleção-cápsula #MKGO Rainbow.

Com roupas e acessórios nas cores do arco-íris, além da clássica bolsa Whitney e um vestido t-shirt de paetês, a coleção traz uma camiseta em tons coloridos com 100% de sua renda revertida para a organização sem fins lucrativos God’s Love We Deliver.

A organização, que Michael Kors apoia pessoalmente, oferece 1.8 milhões de refeições anualmente para comunidades marginalizadas.