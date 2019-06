O vermelho foi o grande protagonista das últimas semanas de moda pelo mundo. A cor apareceu predominante em modelagens fluídas, amplas, privilegiando recortes geométricos em tecidos como seda, linho e couro.

Seja em total look, detalhes ou peças coordenadas para as mais diversas produções e ocasiões, invista no seu red. E não se preocupe porque o vermelho e suas variações continuarão em alta por um bom tempo, pelo menos até o verão 2020.

Se você é mais discreta, aposte nos acessórios dessa cor, pois estará seguindo uma tendência e, ainda assim, dentro do seu estilo. Já se você é fashionista e gosta de se jogar na novidade da vez ou se apenas gosta da cor, aproveite que essa é a hora do vermelho!