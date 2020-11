Luciano Szafir, 51, relembrou uma história inusitada que viveu no começo da carreira ao lado da top Naomi Campbell, 50. O caso ocorreu na Europa, na primeira vez que ele foi desfilar como modelo.

"Ela entraria com um ator francês, mas ele atrasou e fui chamado [para substituí-lo]", contou durante participação no programa Sensacional, da RedeTV!. "Só que todo mundo sabia que eu nunca tinha desfilado. A Naomi disse: ‘Eu vou entrar com esse cara? O que nunca andou numa passarela?’."

Campbell não teria gostado da forma como o brasileiro segurou no braço dela para que os dois entrassem juntos na passarela. Ele disse que, para revidar, a britânica deu um tapa nele.

Ao final do desfile, a confusão continuou. "Ela pulou em cima de mim, me unhou e me xingou de todos os nomes possíveis e imagináveis", contou o pai de Sasha Meneghel, 22. "Eu estava 'pê' da vida."

Na época, Campbell era namorada do lutador de boxe Myke Tyson, 54, que estava na primeira fila. O que fez Szafir temer consequências ainda piores. "Meu medo mesmo era do Mike Tyson", riu.

Ainda sobre o começo da carreira, o ex-modelo contou que recebeu seu primeiro convite para um ensaio fotográfico aos 18 anos. E ficou eufórico ao descobrir que teria, nas fotos, teria que aparecer beijando Luma de Oliveira, 55, que era uma das musas da época.

"Nunca tinha feito na vida e faria uma campanha de fotos beijando a Luma de Oliveira. Achava a Luma uma das mulheres mais bonitas que vi na vida", comemorou. Contudo, no dia da sessão de fotos, a modelo acabou sendo substituída.

Pai também de David, 6, e Mikael, 5, ambos do relacionamento com a cantora Luhanna Melloni, Szafir também contou como foi participar de um filme com Luccas Neto, 28. Na fita, ele aparece como o pai do youtuber.

"Meus filhos amam o trabalho dele", contou. "Antes não o conhecia e fui ver o seu histórico, é um vencedor, tem uma potência."