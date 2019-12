Seguindo a parceria com o jogo League of Legends, a Louis Vuitton apresenta uma coleção-cápsula exclusiva desenhada por Nicolas Ghesquière, diretor artístico das coleções femininas da grife. O lançamento traz referências únicas e originais, fiéis ao universo de League of Legends, além das inspirações pessoais de Ghesquière.

A coleção inclui artigos de couro, peças de ready-to-wear, sapatos e acessórios. Também apresenta uma nova animação do icônico Monograma, revisitado em algumas das bolsas mais emblemáticas, além das New Classics da Mason, incluindo os modelos Neverfull, Speedy, Boite Chapeau Souple, Bumbag, entre outros, trazendo também uma nova assinatura da Louis Vuitton inspirada no anel da personagem Qiyana.

A "Louis Vuitton x League of Legends" já está disponível para pré-vendas online no Brasil pelo site louisvuitton.com.br.