A Louis Vuitton apresenta a nova coleção Pre-Fall 2020 por Nicolas Ghesquière. A Maison convidou 23 personalidades que estampam a coleção: Léa Seydoux, Sophie Turner, Angelica Ross, Stacy Martin, Kelsey Chow, Doona Bae, Chloë Grace Moretz, Alicia Vikander, Laura Harrier, Emma Roberts, Zhong Chuxi, Yaya, Noémie Merlant, Deepika Padukone, Woodkid, Rinko Kikuchi, Cody Fern, Jennifer Connelly, Billie Lourd, Jaden Smith, Gugu Mbatha-Raw, Robyn e Samara Weaving.

O conceito das imagens é inspirado em capas de livros ou pôsteres de filmes retrô, no qual cada uma dessas personalidades são as protagonistas dessas histórias.

A coleção embarca em uma jornada narrativa na qual as roupas e acessórios contam suas próprias histórias. Esses personagens preparam o cenário para nossos dias, nossos humores, nossas vidas. Este encontro de períodos, movimentos estilísticos e combinações anacrônicas, trazem à vida um rico elenco de figurinos protagonistas. Como uma “biblioteca fashion” que pode ser vestida, cada roupa escreve seu próprio capítulo composto por monólogos. Diálogos peculiares entre rebelião e artesanato. Uma conta do encontro de roupas esportivas com alfaiataria.

Elevando ainda mais as referências culturais, a Louis Vuitton adornou uma das camisetas da coleção com a capa original do romance de ficção científica de 1971, “O Exorcista”, por William Peter Blatty. Para ilustrar esta coleção – um termo que funciona tão bem com a moda quanto com a literatura ou nas telas – personalidades viram protagonistas de capas de livros ou pôsteres de filmes, se encaixando perfeitamente na história da Louis Vuitton e abraçando brilhantemente o papel do aventureiro. Confira: