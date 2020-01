Ele voltou com tudo e determinou a nova peça chave: o terno. O retorno do estilista americano Virgil Abloh às passarelas para Louis Vuitton, em Paris, apresenta a ressignificação e ampliação da presença da moda masculina.

O Fim do streetwear - já anunciada em dezembro de 2019 pelo americano e a troca de “camisas por ternos”. Esses são os detalhes que mais presentes na nova linha de trabalho do estilista, que se ausentou da última semana de moda de Paris por recomendação médica. "Uma evolução antropológica do terno e por reprogramar os códigos de vestir tradicionais", afirmou Abloh por meio de nota.

Os modelos com terno em diversos tecidos, camisas com gravatas finas, cintos ao lado do corpo, broches e até suspensórios traziam, em maioria, maletas! Sim, elas dominaram muito o desfile!

Ao fim: uma breve e discreta participação do estilista, de óculos escuros. Um fim que determina novos começos para moda masculina.