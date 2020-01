A Louis Vuitton inova mais uma vez no setor de alta joalheria! A badalada marca adquiriu o diamante Sewelô, recuperado na mina Lucara Karowe no Bostwana. Com 1758 quilates, é o segundo maior diamante bruto já encontrado em 100 anos, seguido somente do Cullinan, com 3106 quilates, descoberto na África do Sul em 1905 e transformado em diamantes históricos que agora integram as Joias da Coroa Britânica e da coleção real.

Sewelô significa achado raro no idioma nativo de Setswana; o nome foi selecionado entre 22.000 inscrições em um concurso aberto a todos os cidadãos do Bostwana. O anúncio do nome selecionado foi feito durante um evento de gala na presença de Sua Excelência o Dr. Mokgweetsi Eric Keabetswe Masisi, Presidente da República do Bostwana. Medindo 83mm x 62mm x 46mm este diamante bruto foi encontrado em abril de 2019 na mina de Lucara Karowe, Bostwana.

O ano de 2019 marcou também o setor de Joalheria da Louis Vuitton com o lançamento de duas coleções assinadas por Francesca Amfitheatrof: B Blossom (Abril de 2019) e Riders of the Knights (Julho de 2019). A aquisição do Sewelô eleva a legitimidade da Louis Vuitton como peça importante entre a joalheria e o universo dos diamantes, retomando um dos conceitos da Maison, o espírito conquistador e arte de viajar, além de seu Savoir-Faire e pioneirismo.

Além disso, a Louis Vuitton planeja transformar a extraordinária variedade do Sewelô para oferecer aos clientes a criação de diamantes personalizados e lapidados. Esse novo movimento e comprometimento com o setor da Alta Joalheria, permite a personalização e exclusividade finais, permanecendo totalmente em sintonia com a herança da Louis Vuitton de comissões especiais feitas sob encomenda.